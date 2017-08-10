Mercedes пообещал удивить всех концептом Vision
10 августа 2017, 14:06
В компании уверяют, что посетителей конкурса ждет «большой сюрприз».
Марка Mercedes-Benz опубликовала тизерное видео нового концепт-кара, который пока называется просто Vision. Машину представят на следующей неделе на Конкурсе элегантности в Пеппл Бич, в Калифонии.
В компании уверяют, что посетителей конкурса ждет «большой сюрприз», и что машина будет притягивать взгляды и являться иконой стиля. Пока, впрочем, видео вызывает больше вопросов чем ответов. Так, сам видеофайл назван «Maybach six teaser» . Концепт Maybach Vision 6 был показан на том же конкурсе в Пеппл Бич в прошлом году.
Судя по видео, обе машины – прошлогодняя и нынешняя – достаточно похожи, хотя есть и отличия. Обращают на себя внимание длинный капот и элегантный двухместный салон. Логично предположить, что на следующей неделе в Калифорнии покажут либо дальнейшее развитие прошлогоднего концепт-кара, или же серийную версию шикарного купе.
Текст: Стас Смолин
Фото: Mercedes
Via cartimes
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