Модернизация национальной электросети в рамках «Нұрлы жол» проходит с опережением графика - МЭ РК

В ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев рассказал о реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в энергетической сфере.

Вице-министр сообщил, что целью реализации проекта «Строительство линии 500 кВ Экибастуз - Шульбинская ГЭС (Семей) - Усть-Каменогорск» в рамках программы «Нұрлы жол», является увеличение пропускной способности сетей в сечении Север - Восток, обеспечение покрытия дефицитов ВКО вне зависимости от транзита электроэнергии через сети ЕЭС России и выдача полной мощности Шульбинской ГЭС (ШГЭС) при вводе контррегулятора - Булакской ГЭС.

«Срок реализации проекта: 2011-2017 годы. Cтоимость проекта - 53,3 млрд тг. Финансирование полностью осуществляется за счет средств компании KEGOC. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы проекта успешно завершены», - сказал Бакытжан Джаксалиев.

Запуск в работу построенных объектов был произведен 6 декабря 2016 года во время общенационального телемоста с участием Главы государства в рамках «Дня индустриализации». При этом, строительно-монтажные работы по первому этапу проекта завершены в 2016 году с опережением графика, вместо запланированного срока в 2017 году.

Еще один проект, который завершится в 2018 году - строительство линий электропередачи 500 кВ ШГЭС-Актогай-Талдыкорган-Алматы.

«Реализация проекта позволит увеличить транзитный потенциал национальной электрической сети в направлении Север-Юг Казахстана, обеспечить покрытие потребности в энергии электрифицируемых участков железных дорог, энергоемких объектов горнорудной промышленности, создать условия для развития приграничных территорий и масштабного освоения потенциала возобновляемой энергии, а также усилить связь Восточной зоны с единой электрической системой Казахстана», - сказал Б. Джаксалиев.