Сборная Казахстана поднялся в рейтинге FIFA

Возглавила рейтинг лучших сборных команда Бразилии, поднявшаяся со второго на первое место.

Сборная Казахстана по футболу поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Согласно данным опубликованным на официальном сайте организации отечественная сборная занимает 105 место. В активе команды 308 очков.





Возглавила рейтинг лучших сборных команда Бразилии, поднявшаяся со второго на первое место. На второе место опустилась сборная Германии. Тройку по-прежнему замыкает команда Аргентины.





Наибольшего прогресса в рейтинге за месяц достигла сборная Намибии, которая совершила скачек на 20 позиции и теперь занимает 136-е месте. Наиболее стремительное падение зафиксировано у команды Кюрасао, которая опустившись на 18 строк, теперь занимает 86-е место.



