Сборная Казахстана поднялся в рейтинге FIFA

10 августа 2017, 14:18

Возглавила рейтинг лучших сборных команда Бразилии, поднявшаяся со второго на первое место.

Сборная Казахстана по футболу поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Согласно данным опубликованным на официальном сайте организации отечественная сборная занимает 105 место. В активе команды 308 очков.

Возглавила рейтинг лучших сборных команда Бразилии, поднявшаяся со второго на первое место. На второе место опустилась сборная Германии. Тройку по-прежнему замыкает команда Аргентины.

Наибольшего прогресса в рейтинге за месяц достигла сборная Намибии, которая совершила скачек на 20 позиции и теперь занимает 136-е месте. Наиболее стремительное падение зафиксировано у команды Кюрасао, которая опустившись на 18 строк, теперь занимает 86-е место.

Фото 24.kz

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