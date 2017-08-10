Сборная Казахстана поднялся в рейтинге FIFA
10 августа 2017, 14:18
Возглавила рейтинг лучших сборных команда Бразилии, поднявшаяся со второго на первое место.
Сборная Казахстана по футболу поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Согласно данным опубликованным на официальном сайте организации отечественная сборная занимает 105 место. В активе команды 308 очков.
Возглавила рейтинг лучших сборных команда Бразилии, поднявшаяся со второго на первое место. На второе место опустилась сборная Германии. Тройку по-прежнему замыкает команда Аргентины.
Наибольшего прогресса в рейтинге за месяц достигла сборная Намибии, которая совершила скачек на 20 позиции и теперь занимает 136-е месте. Наиболее стремительное падение зафиксировано у команды Кюрасао, которая опустившись на 18 строк, теперь занимает 86-е место.
Фото 24.kz
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