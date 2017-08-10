Ж.Туймебаев: Необходимо использовать весь потенциал Байдибекского района

Потенциал Байдибекского района Южно-Казахстанской области используется не в полной мере. Необходимо повысить эффективность индустриальной зоны «Шаян», общая площадь которой составляет 60 гектаров и сосредоточить здесь основные очаги производства. Также, привлечь к разработке проектов местных предпринимателей. Об этом в ходе рабочего визита в Байдибекский район сказал аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, передает пресс-служба акима ЮКО.





В первую очередь глава региона ознакомился с деятельностью ТОО «Tau Alma Bak», которое расположено на территории населенного пункта Талап. Учредители товарищества, за счет собственных средств на площади 43 га посадили интенсивный сад на сумму 2 млн. долларов США. Цель проекта, реализация которого началась в 2013 году - увеличить площадь сада до 83 га. В ближайшее время предприятие планирует получать до 50 тонн урожая с каждого гектара. Кроме того, руководитель товарищества доложил акиму области, что на территории предприятия также создается ореховый сад.









«Горная местность в сельском округе Борайдай очень подходит для выращивания яблок. С каждым годом увеличивается площадь интенсивных садов, я поддерживаю создание ореховых садов. Со стороны местного акимата будет оказана всевозможная поддержка для создания садов и в других округах», - сказал Ж.Туймебаев.









Байдибекский район славится выращиванием сафлора и пользуется большим спросом за границей. Если в прошлом году в районе сафлор был посажен на площади 23 тыс. га, то в этом году на 43 тыс. га. На сегодня крестьяне собирают порядка 7-8 центнеров урожая с одного гектара и обеспечивают сырьем предприятия области, занятых производством масла. Ознакомившись с работой крестьян, глава региона посоветовал открыть в районе предприятие по производству сафлора.









Также, аким области посетил в Боралдайском сельском округе хозяйство частного предпринимателя Максата Назарбаева, занимающегося разведением Абердин–ангусской породы крупного рогатого скота. Хозяйство расположено на площади 3500 га и было основано в 2015 году. На сегодняшний день здесь насчитывается 154 голов племенного скота. В ближайшее время руководство планирует увеличить поголовье до 2 тыс. голов.









Наряду с этим, глава региона ознакомился с ходом реализации проектов в индустриальной зоне «Шаян». Площадь индустриальной зоны составляет 60 га, и на сегодня оно полностью обеспечено инфраструктурой. Перед руководством индустриальной зоны поставлена задача привлечь инвесторов, и открыть новые рабочие места.









«Вы не пользуетесь всеми эффективными возможностями индустриальной зоны. До сих пор не налажена работа по созданию предприятий. Это можно оценивать, как критику в адрес работы районного акима. До конца текущего года необходимо обсудить конкретные проекты и ускорить открытие предприятий в следующем году», - подчеркнул Ж.Туймебаев.









После этого, аким области посетил в сельском округе Акбастау комплекс «Домалак ана», где ознакомился с работой по производству шелка. На сегодня предприятие посадило 140 тыс. саженцев тутовых деревьев. Отметим, что в этом году в поселке Шаян хозяйство открыло центр прикладного исскуства «ОN –Бәйдібек», где занимаются шитьем шелковых ковров, шерстянных носков и национальных чапанов.









Стоит отметить, что в районе также развивается комплекс по выращиванию птиц арабского инвестора Шейха Халифы. В комплекс, расположенный на площади 895 га инвестировано 3,5 млрд. тенге, и здесь насчитывается порядка 4 тыс. дроф. Ежегодно инвесторы выплачивают 700 млн тенге налогов и планирует реализовать третий этапа проекта, где численность рабочих мест увеличится до 400. Помимо этого, в районе иностранные предприниматели за счет собственных средств ведут строительство 5 социально-значимых объекта.









Фото: Самат Мырзалиев



