Иран отверг обвинения в финансировании терроризма в Таджикистане

По утверждению посольства, подготовленный фильм не служит интересам двух народов, и его авторы не смогут внести раскол в дружественные отношения между Таджикистаном и Ираном.





В заявлении говорится, что выход в эфир таких ангажированных фильмов вслед за визитом министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана, главы таджикско-иранской межправкомиссии, в Тегеран, который принял участие в церемонии инаугурации президента ИРИ, не смогут навредить укреплению дружественных связей между двумя странами. "Нет никаких сомнений в том, что авторы фильма не достигнут своих целей", — заключили в посольстве.



