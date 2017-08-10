Канада начала строительство лагеря для нелегалов на границе с США
10 августа 2017, 14:32
Лагерь, на строительство которого уйдет и оборудование которого уйдет несколько дней, рассчитан на прием до 500 человек и расположен в городе Сен-Бернар-де-Лаколь.
Канадские военные строят лагерь рядом с территорией США из-за притока нелегалов, пересекающих канадо-американскую границу, сообщает телеканала CBC со ссылкой на заявление вооруженных сил страны, передает РИА Новости.
Лагерь, на строительство которого уйдет и оборудование которого уйдет несколько дней, рассчитан на прием до 500 человек и расположен в городе Сен-Бернар-де-Лаколь.
Как отмечает телеканал, канадские власти в последние несколько недель столкнулись с проблемой увеличения числа людей, незаконно пересекающих границу и ищущих убежища.
Большая часть людей — граждане Гаити, покинувшие страну из-за последствий землетрясения 2010 года, после чего они перебрались в США.
США после разгула стихии приняли меры по защиты граждан Гаити, однако после того, как президент США Дональд Трамп в мае заявил, что не намерен продлевать эти меры, а власти США признали Гаити безопасной страной, гаитянам грозит депортация.
Фото © AFP 2017 / Geoff Robins
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