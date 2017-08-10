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Около АЭС "Фукусима" нашли снаряд времен Второй мировой войны

10 августа 2017, 14:35

В настоящее время район в радиусе 200 метров от подозрительного предмета закрыт, однако работы на аварийной АЭС "Фукусима-1" ведутся в обычном режиме.

Японские рабочие обнаружили, предположительно, неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны всего в 300 метрах от территории аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии, передает РИА Новости.

По данным телеканала NHK со ссылкой на представителей компании-оператора станции TEPCO и местной полиции, около 07.30 утра по местному времени (01.30 мск) сотрудники строительной компании, участвующей в расширении парковки в районе станции, обнаружили подозрительный цилиндрический объект длиной 85 сантиметров и примерно 15 сантиметров в диаметре.

Строящаяся парковка располагается примерно в 300 метрах от территории АЭС "Фукусима-1" и примерно в километре от аварийных 2 и 3 энергоблоков.

Снимки обнаруженного предмета, который может быть неразорвавшимся снарядом, были отправлены в штаб Сил самообороны. В настоящее время район в радиусе 200 метров от подозрительного предмета закрыт, однако работы на аварийной АЭС "Фукусима-1" ведутся в обычном режиме, отметили представители TEPCO.

Телеканал отмечает, что во время Второй мировой войны в этом регионе располагался аэродром для воздушных сил Императорской армии Японии.

Екатерина Плясункова
Фото © AP Photo / Noboru Hashimto

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