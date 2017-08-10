В США нашли "наркопритон мечты" с медосмотром и входом по пригласительным

Авторы статьи, опубликованной в American Journal of Preventive Medicine, не стали раскрывать местонахождение убежища и имена тех, кто им управлял, однако достаточно подробно описали, как всё было устроено.

Убежище, в котором наркоманы могли анонимно делать себе инъекции сильнодействующих веществ под присмотром специально обученного персонала, функционировало на территории США на протяжении трёх лет, пишет пишет Life.ru





Двери подпольного "стационара" для потребителей сильнодействующих наркотиков (в основном — героина) были открыты пять дней в неделю на протяжении четырёх-шести часов в сутки.





Сначала посетители попадали в комнату для инъекций, а после "сеанса" перемещались в кабинет медосмотра.





Работники заведения тщательно следили за тем, чтобы их клиенты не подвергались передозировке.





Однако персоналу всё-таки приходилось прерывать бэд-трипы и выводить людей из критического состояния с помощью налоксона — антагониста опиоидных рецепторов.





По данным авторов исследования, это случалось лишь дважды/





Несмотря на то что с 2014 года наркоманы нанесли в убежище две с половиной тысячи визитов, туда ни разу не приезжал катафалк.





Вход в учреждение осуществлялся строго по пригласительным.





"Счастливчиками" становились, как правило, наркозависимые мужского пола без определённого места жительства.





Некоторые эксперты считают, что легализация подобных центров могла бы быть полезной в деле профилактики тяжёлых последствий наркомании, таких как заражение ВИЧ.





Авторы исследования отмечают, что аналогичные заведения успешно функционируют при поддержке государства в Австралии, Канаде, Дании, Франции и Германии.



