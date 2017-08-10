Гуманизация наказаний: Суды стали чаще применять наказание в виде штрафов

Своевременное исполнение наказания по приговорам суда способствует имиджу суда и формирует у граждан сознание неотвратимости наказания за уголовное правонарушение.

Действующий Уголовный кодекс во многих составах предусматривает штраф, как альтернативную меру наказания за уголовные проступки и преступления. Придерживаясь политики гуманизации наказаний, нормативных предписаний Верховного суда, суды в последнее время стали шире применять наказание в виде штрафов, что имеет определенные плюсы: уменьшается количество тюремного населения, за счет штрафов пополняется бюджет. Об этом в интервью по вопросам исполнения судебных актов в уголовном производстве рассказала председатель суда № 2 города Усть-Каменогорска Адильбаева Г.Ф.





- Гульнара Фазыловна, расскажите о порядке исполнения приговоров суда в части имущественных взысканий, какова роль суда и судебных исполнителей в вопросах исполнения судебных актов?





- В уголовном процессе привлечение судебных исполнителей в целях исполнения приговоров связано с назначением основного наказания в виде штрафа, дополнительного наказания в виде конфискации имущества. Кроме того, судом непосредственно судебным исполнителям направляются исполнительные листы о взыскании процессуальных издержек, сумм в возмещение ущерба государству, а также по заявлениям физических и юридических лиц направляются исполнительные листы о взыскании сумм в их пользу. Физические и юридические лица вправе требовать выдачи исполнительных листов для самостоятельного предъявления судебному исполнителю по своему выбору.





В прежние годы недобросовестное отношение отдельных судебных исполнителей к исполнению своих обязанностей, отсутствие должного контроля со стороны руководства, приводили к утере большого количества исполнительных производств, в результате чего судебные акты прежних лет оставались неисполненными.





В этом плане создание в Департаменте юстиции базы исполнительных документов, внедрение в программу «Төрелік» функции направления исполнительных листов в электронном виде существенно улучшило ситуацию, ведь сослаться на утерю исполнительного документа сейчас уже невозможно, в базе можно проверить своевременность направления судом исполнительного листа, своевременность регистрации его судебным исполнгителем, дату возбуждения исполнительного производства, что позволяет по данному направлению делать соответствующий контроль работы как судей, так и судебных исполнителей.





Согласно статье 9 части 3 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное производство, находится в материалах исполнительного производства. Судебный исполнитель направляет для исполнения постановление о возбуждении исполнительного производства с приложением копии указанного исполнительного документа.





Однако данное положение Закона судебными исполнителями зачастую не исполняется. При проверке исполнения судебных актов по уголовным делам, выявляется, что судебные исполнители не направляют или направляют несвоевременно в места отбывания осужденными наказания постановления о возбуждении исполнительного производства и копий исполнительных листов. Имеет место обращение в суд руководителей учреждений о направлении копий исполнительных листов в целях исполнения приговоров суда в части взысканий, так как соответствующий исполнительный документ от судебного исполнителя не поступил. Многие осужденные бывают заинтересованы в том, чтобы их трудоустроили в целях возмещения ущерба потерпевшим, так как от этого зависит разрешение вопросов об условно-досрочном освобождении от наказания и вопросы замены наказания на более мягкое. При рассмотрении материалов по вышеназванным вопросам выявляется, что осужденный не был трудоустроен, так как в отношении него в учреждение от судебного исполнителя не поступал исполнительный лист.

- Каково положение в части оплаты осужденными сумм штрафов, взысканных приговорами суда № 2 города Усть-Каменогорска?





- Хотелось бы привести немного статистики.





В 2016 году судом № 2 города Усть-Каменогорска наказание в виде штрафа было назначено в отношении 75 лиц, осужденных за преступления и проступки, на общую сумму 48 939 901 тенге, из них исполнено штрафов на сумму 48 169 906 тенге.





В отношении 7 лиц наказание в виде штрафа на общую сумму 434 805 тенге было заменено более строгим видом наказания, в отношении 3 лиц применен акт об амнистии с освобождением от наказания в виде штрафа на общую сумму 222 705 тенге, 2 лица, осужденных к штрафу в общей сумме 112 485 тенге, находятся в розыске.

За полугодие 2017 года судом № 2 города Усть-Каменогорска наказание в виде штрафа было назначено в отношении 28 лиц, осужденных за преступления и проступки, на общую сумму 5 609 711 тенге, из них 17 осужденными исполнено штрафов на сумму 5 006 811 тенге.





В отношении 1 лица штраф на сумму 56 725 тенге заменен общественными работами. Остальные приговора, по которым назначены штрафы, на общую сумму 546 175 тенге находятся на исполнении.





Как видно из приведенного, не всегда наказание в виде штрафа исполняется своевременно, на практике нередко возникают проблемы взыскания штрафов, назначенных приговором суда, причиной чего является не только неплатежеспособность осужденного, но и нежелание добровольно исполнять приговор.





В связи с наличием в законах противоречий по вопросам, касающимся порядка исполнения наказания в виде штрафа, и противоречий в толковании этих законов, вопрос исполнения наказания в виде штрафа иногда затягивается.





После вступления приговора суда в законную силу, суд обязан обратить его к исполнению. В соответствии со статьей 11 пунктом 1-1 Закона исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению не ранее пяти рабочих дней после вступления в законную силу.





В соответствии со статьей 470 части 3 Уголовно-процессуального кодекса приговор обращается к исполнению судом первой инстанции не позднее трех суток со дня вступления в законную силу. В УПК нет никаких оговорок относительно сроков обращения к исполнению приговора суда, которым осужденному назначено наказание в виде штрафа.





Однако, в статье 50 Уголовно-исполнительного кодекса указано, что осужденный обязан уплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора суда в законную силу. При неуплате штрафа осужденным добровольно, исполнение наказания производится принудительно на основании исполнительного листа, выданного судом. Таким образом, по смыслу вышеназванной нормы, исполнительный лист должен направляться на исполнение не ранее одного месяца после вступления приговора в законную силу.





В связи с этим возник разный подход к вопросу о сроках направления судебному исполнителю исполнительного листа о взыскании штрафа по приговору суда: в течение трех дней или по истечении одного месяца после вступления приговора в законную силу.





Согласно сложившейся практике, суд выписывает и направляет исполнительный лист в установленный УПК срок, то есть в течение 3 дней, после чего судебные исполнители возбуждают исполнительное производство и приступают к исполнению приговора, в частности, уведомляют осужденного, выявляют наличие денежных средств, имущества, налагают аресты.





Затем, даже если осужденный до истечения месячного срока после вступления приговора в законную силу оплатил штраф, частные судебные исполнители требуют оплаты исполнительской санкции за проделанную работу, с чем некоторые осужденные категорически не соглашаются, считая, что штраф ими был оплачен добровольно в установленный срок.





В связи с этим требует разъяснений также вопрос, когда судебный исполнитель должен начинать производить принудительное исполнение приговора о взыскании штрафа: по истечении 5 дней после вступления приговора в законную силу, как указано в Законе, или по истечении 1 месяца, как указано в статье 50 части 4 УИК?





Согласно статье 41 части 3 УК, в случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение уголовного проступка, он заменяется привлечением к общественным работам, в случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления, он заменяется лишением свободы.





Согласно статье 50 УИК при принудительном исполнении наказания в виде штрафа, взыскание штрафа может быть обращено и на имущество осужденного. Исходя из этого, судебный исполнитель обязан своевременно выявлять имущество должника и налагать аресты во избежание отчуждения его осужденным в целях уклониться от уплаты штрафа. Если же исполнительный лист направлять только по истечении одного месяца со дня вступления приговора в законную силу, или, даже по направленному в течение трех дней со дня вступления приговора в законную силу исполнительному листу судебный исполнитель в течение месяца не будет выполнять никаких исполнительских действий - это на руку должнику, который, в целях уклонения от уплаты штрафа, может в течение этого времени произвести отчуждение всего имущества, на которое может быть обращено взыскание.





Поэтому представляется целесообразным направлять исполнительный лист в соответствии с требованиями УПК в течение 3 дней со дня вступления приговора в законную силу, чтобы судебный исполнитель имел возможность начать действия по выявлению денежных средств, имущества, налагать аресты, однако меры по принудительной реализации их должен предпринимать только по истечении 1 месяца в случае неуплаты должником штрафа в добровольном порядке.





Если в течение 1 месяца судебный исполнитель выявил наличие имущества, которое осужденным отчуждено, денег, которые скрыты, либо бездействие осужденного по трудоустройству в целях иметь доход для оплаты штрафа и т.д., у него к истечению месячного срока будут правовые основания для направления представления в суд о замене меры наказания другим наказанием.

- Выполняются ли данные требования судебными исполнителями?





- В соответствии со статьей 51 УИК в случае неуплаты штрафа в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу судебный исполнитель направляет в суд представление о замене наказания в виде штрафа общественными работами и на арест.





Согласно статье 96 части 3 Закона в случае злостного уклонения осужденного от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного вида наказания, судебный исполнитель вправе направить в суд, вынесший приговор, представление о замене неуплаченной суммы штрафа на другое наказание в соответствии с уголовным законодательством Республики Казахстан.





Правильным представляется норма, изложенная в статье 51 УИК, которая в императивной форме предписывает направлять представление, так как предоставление судебному исполнителю права на направление представления, как изложено в Законе, создает определенный риск коррупционных проявлений с их стороны, наделяя полномочиями «казнить или миловать» осужденного.





В силу изложенного необходимо привести вышеназванные нормы в соответствие друг с другом, а до этого в целях выработки единого подхода к вопросам исполнения приговора суда в части взыскания штрафа назрела необходимость соответствующих нормативных разъяснений Верховного суда.





Например, в настоящее время, несмотря на истечение месячного срока со дня вступления приговоров в законную силу, не исполняются наказания в виде штрафов в отношении 6 лиц на общую сумму 351 695 тенге, из них четверо осужденных производят регулярные ежемесячные отчисления. В отношении остальных судебные исполнители в суд представления о замене меры наказания не направляли, несмотря на то, что ими приговор вообще не исполняется.





В суде № 2 города Усть-Каменогорска налажена постоянная связь с судебными исполнителями, Департаментом юстиции в целях контроля своевременного исполнения судебных актов: проводятся рабочие совещания, взаимные сверки.





Должный контроль со стороны судей за исполнением судебных актов приведет к четко налаженной системе исполнения штрафов, ведь другие виды наказания, например, лишение свободы, ограничение свободы, исполняются своевременно. Такого же надо добиваться при исполнении наказания в виде штрафов. Своевременное исполнение наказания по приговорам суда способствует имиджу суда и формирует у граждан сознание неотвратимости наказания за уголовное правонарушение.



