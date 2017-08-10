По каким специальностям сложнее всего получить образовательный грант в Казахстане

В Министерстве образования и науки РК подвели итоги распределения образовательных грантов для поступления в вузы Казахстана в 2017 году, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам конкурса были определены специальности, по которым были высокие проходные баллы. В частности, общественное здравоохранение - 129 баллов, фармацевтика - 130, стоматология - 131, педиатрия - 126, общая медицина - 128, система информационной безопасности - 125, логистика - 128, государственный аудит - 126, международные отношения - 126, мировая экономика - 125, финансы - 124», - сообщил директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций. Невысокие проходные баллы по специальностям: химическая технология неорганических веществ и органических веществ, технология деревообработки, технология обработки материалов под давлением - 50 баллов. По данным МОН РК, всего в конкурсе на присуждение образовательных грантов приняли участие 63 169 человек, в том числе 49 858 с казахским языком обучения, 13 311 - с русским языком обучения. Среди них 4435 обладателей «Алтын белги», 1147 - победителей международных республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам, научным соревнованиям и спортивным соревнованиям, 377 - выпускников колледжей. Также участвовали 551 детей-сирот, 367 детей-инвалидов, 42 абитуриента, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, и 10 080 представителей казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан. «Всего выделено 37 932 гранта. Из них 35 082 гранта для приема на первый курс и 2850 мест - на подготовительные отделения вузов. В разрезе направлений: 13 670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8 235 - на педагогические, 3150 - на медицинские специальности, 2682 - на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности», - добавила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.