Внесены изменения в Единую программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

В частности, внесены следующие изменения: Враздел «2. Введение»: В подраздел «Основные термины и определения»: Подпункт 7) исключен; В раздел «3. Анализ текущей ситуации»: Часть семнадцатую изложить в следующей редакции: «Для повышения доступности к финансированию предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут осуществляться субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов банков, выданных предпринимателям и микрофинансовым организациям, предоставление микрокредитов.»; В раздел «4. Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов реализации Программы»: В подраздел «4.3 Задачи»: В пункте 3: Задачу 1 «Повышение доступности к финансированию предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов» изложить в следующей редакции: «Задача 1. Повышение доступности к финансированию предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов Для повышения доступности к финансированию предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут осуществляться субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний, частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных предпринимателям и микрофинансовым организациям, предоставление микрокредитов.»; задачу 2 «Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов» исключить; задачу 5 «Создание новых конкурентоспособных производств» изложить в следующей редакции: «Задача 5. Создание новых конкурентоспособных производств. Для создания новых конкурентоспособных производств будут осуществляться обеспечение недостающей инфраструктуры проектов предпринимателей и индустриальных зон. в разделе «5. Основные направления, пути достижения целей и задач программы, соответствующие меры»: подпункт 5) пункта 4 исключить; Пункт 38 изложен в следующей редакции: «38. Конкурсная комиссия при рассмотрении конкурсных заявок дает рекомендации на основании следующих критериев оценки бизнес-проекта субъектов малого предпринимательства, в том числе начинающих молодых предпринимателей, начинающих предпринимателей, а также женщин, инвалидов и лиц старше 50 лет: 1) новизна бизнес-идей (для инвалидов не применяется); 2) конкурентоспособность бизнес-проекта (проработка рыночной потребности - маркетинговый анализ); 3) готовность бизнес-проекта к внедрению (проработка вопроса организации производства, наличие помещения для размещения проекта, рынка сбыта, уровень готовности проекта для запуска производства); 4) обязательными условиями бизнес-проекта являются софинансирование субъектом малого предпринимательства, в том числе начинающим молодым предпринимателем, начинающим предпринимателем, а также женщиной, инвалидом и лицом старше 50 лет, расходов на его реализацию в размере не менее 10 % от объема предоставляемого гранта, в том числе личным имуществом, а также создание новых рабочих мест. При этом к критерию новизны бизнес-идеи относятся проекты, предусматривающие: выпуск товаров, оказание услуг, выполнение работ, ранее не реализованных в конкретной административно-территориальной единице; применение новых или усовершенствованных технологий в конкретной административно-территориальной единице.»; Пункты 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 76 исключены; Подпункт 4) пункта 80 изложить в следующей редакции: «4) номинальная ставка вознаграждения банков по кредитам, по которым осуществляется гарантирование, не может превышать базовую ставку вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан, увеличенную на 4 (четыре) процентных пункта.»; подпункты 1) и 2) пункта 202 изложить в следующей редакции: «1) уполномоченный орган и оператор нефинансовой поддержки заключают договор о возмездном оказании услуг расходов на функционирование и развитие ЦПП в моногородах, малых городах и районных центрах; 2) оператор нефинансовой поддержки в рамках договора о возмездном оказании услуг, заключенного с уполномоченным органом, обеспечивает: консультантов для ЦПП; консультантов ЦПП необходимыми средствами для осуществления соответствующих функций; реализацию функциональных направлений государственной нефинансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой.»; Дополнен пунктом 258-1 следующего содержания: «258-1. Оператор нефинансовой поддержки обеспечивает непрерывное обучение в рамках проекта «Бизнес-школа» субъектов малого и среднего предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой в течение 12 месяцев финансового года.»; Дополнен пунктом 372-1 следующего содержания: «372-1. По результатам бизнес-стажировки за рубежом участник в течение 2-х месяцев с момента прибытия в Казахстан предоставляет в уполномоченный орган по предпринимательству отчетную информацию о результатах бизнес-стажировки и дальнейших планах по развитию собственного бизнеса.»; Подпункт 4) пункта 411 изложен в следующей редакции: «4) учредителями которых являются государственные предприятия/учреждения, национальные управляющие холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве), а также предприниматели, форма собственности которых оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации.». Также изменения были внесены в следующие нормативно правовые акты: Постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 599 «О мерах по реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.