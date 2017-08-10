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Внесены изменения в Единую программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
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Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2017 года № 459 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (не введено в действие)
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В частности, внесены следующие изменения:
Враздел «2. Введение»:
В подраздел «Основные термины и определения»:
Подпункт 7) исключен;
В раздел «3. Анализ текущей ситуации»:
Часть семнадцатую изложить в следующей редакции:
«Для повышения доступности к финансированию предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут осуществляться субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков, частичное гарантирование кредитов банков, выданных предпринимателям и микрофинансовым организациям, предоставление микрокредитов.»;
В раздел «4. Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результатов реализации Программы»:
В подраздел «4.3 Задачи»:
В пункте 3:
Задачу 1 «Повышение доступности к финансированию предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов» изложить в следующей редакции:
«Задача 1. Повышение доступности к финансированию предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов
Для повышения доступности к финансированию предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут осуществляться субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний, частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных предпринимателям и микрофинансовым организациям, предоставление микрокредитов.»;
задачу 2 «Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов» исключить;
задачу 5 «Создание новых конкурентоспособных производств» изложить в следующей редакции:
«Задача 5. Создание новых конкурентоспособных производств.
Для создания новых конкурентоспособных производств будут осуществляться обеспечение недостающей инфраструктуры проектов предпринимателей и индустриальных зон.
в разделе «5. Основные направления, пути достижения целей и задач программы, соответствующие меры»:
подпункт 5) пункта 4 исключить;
Пункт 38 изложен в следующей редакции:
«38. Конкурсная комиссия при рассмотрении конкурсных заявок дает рекомендации на основании следующих критериев оценки бизнес-проекта субъектов малого предпринимательства, в том числе начинающих молодых предпринимателей, начинающих предпринимателей, а также женщин, инвалидов и лиц старше 50 лет:
1) новизна бизнес-идей (для инвалидов не применяется);
2) конкурентоспособность бизнес-проекта (проработка рыночной потребности - маркетинговый анализ);
3) готовность бизнес-проекта к внедрению (проработка вопроса организации производства, наличие помещения для размещения проекта, рынка сбыта, уровень готовности проекта для запуска производства);
4) обязательными условиями бизнес-проекта являются софинансирование субъектом малого предпринимательства, в том числе начинающим молодым предпринимателем, начинающим предпринимателем, а также женщиной, инвалидом и лицом старше 50 лет, расходов на его реализацию в размере не менее 10 % от объема предоставляемого гранта, в том числе личным имуществом, а также создание новых рабочих мест.
При этом к критерию новизны бизнес-идеи относятся проекты, предусматривающие:
выпуск товаров, оказание услуг, выполнение работ, ранее не реализованных в конкретной административно-территориальной единице;
применение новых или усовершенствованных технологий в конкретной административно-территориальной единице.»;
Пункты 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 76 исключены;
Подпункт 4) пункта 80 изложить в следующей редакции:
«4) номинальная ставка вознаграждения банков по кредитам, по которым осуществляется гарантирование, не может превышать базовую ставку вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан, увеличенную на 4 (четыре) процентных пункта.»;
подпункты 1) и 2) пункта 202 изложить в следующей редакции:
«1) уполномоченный орган и оператор нефинансовой поддержки заключают договор о возмездном оказании услуг расходов на функционирование и развитие ЦПП в моногородах, малых городах и районных центрах;
2) оператор нефинансовой поддержки в рамках договора о возмездном оказании услуг, заключенного с уполномоченным органом, обеспечивает:
консультантов для ЦПП;
консультантов ЦПП необходимыми средствами для осуществления соответствующих функций;
реализацию функциональных направлений государственной нефинансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой.»;
Дополнен пунктом 258-1 следующего содержания:
«258-1. Оператор нефинансовой поддержки обеспечивает непрерывное обучение в рамках проекта «Бизнес-школа» субъектов малого и среднего предпринимательства и населения с предпринимательской инициативой в течение 12 месяцев финансового года.»;
Дополнен пунктом 372-1 следующего содержания:
«372-1. По результатам бизнес-стажировки за рубежом участник в течение 2-х месяцев с момента прибытия в Казахстан предоставляет в уполномоченный орган по предпринимательству отчетную информацию о результатах бизнес-стажировки и дальнейших планах по развитию собственного бизнеса.»;
Подпункт 4) пункта 411 изложен в следующей редакции:
«4) учредителями которых являются государственные предприятия/учреждения, национальные управляющие холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании (за исключением социально-предпринимательской корпорации, а также предпринимателей, учрежденных в рамках договора о государственно-частном партнерстве), а также предприниматели, форма собственности которых оформлена как частное учреждение, и некоммерческие организации.».
Также изменения были внесены в следующие нормативно правовые акты:
Постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 599 «О мерах по реализации Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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