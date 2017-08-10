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Погибший под Алматы курсант был из династии летчиков

10 августа 2017, 15:33

Айдар Абишев был сыном и внуком летчиков.

Как стало известно, погибший при крушении самолета под Алматы курсант Академии гражданской авиации был внуком известного летчика, ветерана гражданской авиации Макаша Абишева, передает Zakon.kz.

21-летний Айдар Ерболович Абишев - сын Ербола Абишева, пилота, и внук Макаша Абишева, заслуженного летчика Казахстана, специалиста по авиации. Жена погибшего Айдара также учится в Академии гражданской авиации. Как рассказали однокурсники, сейчас она в положении.

- Если уж говорить о нашей династии, то начинать надо с моего отца, - рассказывал в 2016 году корреспонденту портала Matritca.kz Макаш Абишев, - Мы все люди транспорта. Мой отец с 20–х годов прошлого столетия строил железные дороги, видимо, он и привил мне любовь к транспорту. Я с 4 класса занимался авиамоделированием, и всю свою жизнь связал с авиацией, передал это сыну и внукам.

- У меня не было выбора, я видел, что папа пилот и тоже хотел им стать, - отмечал в этом же интервью Ербол Абишев. - Ни о какой другой профессии даже не думал. А Айдар Абишев рассказывал, что у него был выбор профессии, но в итоге он тоже пришел в летное дело.

- Но никто на меня не давил. Просто это, действительно, самая лучшая профессия, я с гордостью всегда говорил, что мой отец и дед пилоты, - рассказывал Ербол Абишев. Он мечтал успешно завершить академию, начать летать, и махать друг другу в небе.

Напомним, сегодня, 10 августа утром в 40 км. от Алматы при выполнении учебного полета потерпел крушение самолет. На борту находились пилот Сергей Курченко и курсант Айдар Абишев. Оба погибли при крушении.

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фото: matritca.kz



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