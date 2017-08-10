Назарбаев подписал изменения в указ о Госпремиях в сфере науки, техники, литературы и искусства
10 августа 2017, 15:39
Внесены изменения в диплом и нагрудной знак.
Президент Казахстана подписал Указ "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 "О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства"", - передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 "О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 2, ст. 6) следующее изменение: описание диплома и нагрудного знака лауреата Государственной премии Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу", - говорится в тексте документа.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Приложение к Указу смотрите здесь.
Фото: bnews.kz.
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