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Назарбаев подписал изменения в указ о Госпремиях в сфере науки, техники, литературы и искусства

10 августа 2017, 15:39

Внесены изменения в диплом и нагрудной знак.

Президент Казахстана подписал Указ "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 "О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства"", - передает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 "О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 2, ст. 6) следующее изменение: описание диплома и нагрудного знака лауреата Государственной премии Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу", - говорится в тексте документа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Приложение к Указу смотрите здесь.

Фото: bnews.kz.

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