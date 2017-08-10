Турция подозревает выходца из России в подготовке атаки на самолет ВВС США
10 августа 2017, 15:42
Сообщается, что ранее Бакиева уже задерживали в Турции при попытке перейти границу с Сирией, после чего депортировали из страны, но ему снова удалось вернуться.
Турецкая полиция задержала выходца из России Рената Бакиева — предполагаемого боевика террористической группировки "Исламское государство"*, которого подозревают в подготовке атаки на американский военный самолет, сообщает газета Sabah, передает РИА Новости.
По данным издания, полиция обнаружила переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ*. Речь шла о покупке беспилотника, с помощью которого он собирался атаковать самолет ВВС США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Как сообщили источники издания, задержанный проводил разведку в этом районе на арендованном велосипеде.
В российском посольстве в Анкаре РИА Новости сообщили, что уточняют данные о задержании Бакиева.
Сообщается, что ранее Бакиева уже задерживали в Турции при попытке перейти границу с Сирией, после чего депортировали из страны, но ему снова удалось вернуться.
* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане
Фото © AFP 2017 / Stringer
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