Турция подозревает выходца из России в подготовке атаки на самолет ВВС США

Турецкая полиция задержала выходца из России Рената Бакиева — предполагаемого боевика террористической группировки "Исламское государство"*, которого подозревают в подготовке атаки на американский военный самолет, сообщает газета Sabah,

По данным издания, полиция обнаружила переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ*. Речь шла о покупке беспилотника, с помощью которого он собирался атаковать самолет ВВС США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Как сообщили источники издания, задержанный проводил разведку в этом районе на арендованном велосипеде.





В российском посольстве в Анкаре РИА Новости сообщили, что уточняют данные о задержании Бакиева.





Сообщается, что ранее Бакиева уже задерживали в Турции при попытке перейти границу с Сирией, после чего депортировали из страны, но ему снова удалось вернуться.



