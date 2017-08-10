Саудовская авиакомпания запретила женщинам оголять руки и ноги в самолете
10 августа 2017, 15:44
Кроме того, пассажирам запретили "оскорбительно" пахнуть и находиться в самолете босиком.
Саудовская авиакомпания Saudia Airlines опубликовала на своем сайте инструкции для пассажиров, согласно которым запретила женщинам оголять руки и ноги, а также носить обтягивающую или тонкую одежду, передает РИА Новости.
"Поведение пассажиров является беспорядочным, оскорбительным или жестоким, если они… одеваются так, что это может вызвать дискомфорт или оскорбить других пассажиров (женщины, обнажающие ноги или руки, или имеющие слишком тонкую или слишком обтягивающую одежду, а мужчины в шортах, обнажающие ноги)", — написано на сайте авиакомпании.
Кроме того, пассажирам запретили "оскорбительно" пахнуть и находиться в самолете босиком.
Фото © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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