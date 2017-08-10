Израиль рассказал о строительстве стены на границе с сектором Газа

По данным издания, барьер будет возведен в нескольких сотнях метров к востоку от существующей приграничной стены, на израильской территории. Ограждение, которое сейчас отделяет территорию Израиля от сектора Газа, останется, его планируется отремонтировать.





Газета уточняет, что высота нового барьера, оснащенного специальными сенсорами, составит шесть метров. Заграждение также будет уходить "на десятки метров вглубь земли". Между новым и старым барьерами возведут земляные насыпи, которые позволят проложить патрульные дороги и разместить танки.





Сообщается, что за последние несколько месяцев на границе с Газой израильские власти уже организовали работу бетонных фабрик. На место строительства прибыли иностранные рабочие, проводятся работы по расчистке территории, возводятся защитные песчаные насыпи.



