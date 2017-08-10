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В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

10 августа 2017, 15:53

Ожидается усиление ветра, дожди и град.

В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Так, в ближайшие двое суток 11-12 августа в связи с повышенным температурным фоном и прогнозом дождей в горах Алматинской области селеопасно.

По Восточно-Казахстанской области днем 11 августа ожидается дождь, местами сильный дождь. Местами гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске днем 11 августа ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

11 августа в Кызылординской области местами сохраняется северный, северо-восточный ветер 15-20 м/с, пыльная буря.

11-12 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, туман, возможен град, шквал. Прогнозируется усиление западного, северо-западного с переходом на северо-восточный ветер днем 11 августа, сутки 12 августа. Скорость метра местами 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.

Фото: dknews.kz.

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