Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 332,68, EURKZT_TOD = 390,70, RUBKZT_TOD = 5,5529, CNYKZT_TOM - предложение 49,8500, USDKZT_0_001 = +9,2172 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,5290 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,68 тенге за доллар США при объеме торгов 106 650 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 390,70 тенге за евро при объеме торгов 400 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5529 тенге за рубль при объеме торгов 19 800 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило 49,8500 тенге за юань при отсутствии спроса.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,69 тенге за доллар (+0,30 тенге), суммарный объем торгов - 159 450 тыс. USD (+76 750 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +9,2172 % годовых при объеме торгов 112 400 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5290 % годовых при объеме торгов 228 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.