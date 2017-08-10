Раритетный Porsche 911 получит новый 500-сильный двигатель

Новый уникальный мотор для классического спортивного автомобиля Porsche 911 образца 1990 года разрабатывался в сотрудничестве с фирмой Williams Advanced Engineering, которая является частью Williams Group, в состав которой входит и гоночная команда «Формулы-1».





Помимо этого, над созданием уникального силового агрегата также трудился Ханс Мецгер, известный моторист немецкого автогиганта. Новая силовая установка – это 6-цилиндровый атмосферный двигатель объёмом 4,0 литра. Отдача мотора – 500 сил. При этом, как подчёркивают в компании Singer Vehicle Design, двигатель способен раскручиваться до 9000 оборотов в минуту.









Как рассказали представители калифорнийской компании, за основу нового уникального силового агрегата был взят старый двигатель объёмом 3,6 литра, который использовался на машинах Porsche в 1990 году. Но, после всех доработок силовой агрегат, фактически, не имеет ничего общего со своим «донором».

В частности, уникальный 500-сильный двигатель для раритетного купе Porsche 911 получил алюминиевый корпус дроссельных заслонок, титановые шатуны, полностью новую топливную систему, карбоновый впуск, новую сверхлегкую выпускную систему, которая выполнены из титана и инконеля, а также новую систему инерционного наддува.









Сейчас известно, что новый 500-сильный двигатель будет использован для проекта спорткара Porsche 911 образца 1990 года, который будет предназначен для руководителя крупной энергетической компании и постоянного клиента Скотта Блатнера. При этом в компании не исключают возможности, что в дальнейшем новый мотор будет использоваться на других уникальных проектах.



