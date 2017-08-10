Стала известна дата официального визита Эрдогана в Астану
10 августа 2017, 16:14
Президент Турции в ходе официального визита намерен принять участие в предстоящем Саммите ОИС по науке и технологиям.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Казахстан 9 сентября. Об этом сообщил министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекджи в ходе казахстанско-турецкого бизнес-форума, передает Казинформ.
«9-10 сентября наш президент посетит Казахстан», - сказал Нихат Зейбекджи.
Кроме того, по словам министра экономики Турции, в 2017 году планируется провести заседания межправительственной комиссии между двумя странами.
Напомним, президент Турции в ходе официального визита намерен принять участие в предстоящем Саммите ОИС по науке и технологиям.
Фото: пресс-служба Акорды.
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