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Стала известна дата официального визита Эрдогана в Астану

10 августа 2017, 16:14

Президент Турции в ходе официального визита намерен принять участие в предстоящем Саммите ОИС по науке и технологиям.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Казахстан 9 сентября. Об этом сообщил министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекджи в ходе казахстанско-турецкого бизнес-форума, передает Казинформ.

«9-10 сентября наш президент посетит Казахстан», - сказал Нихат Зейбекджи.

Кроме того, по словам министра экономики Турции, в 2017 году планируется провести заседания межправительственной комиссии между двумя странами.

Напомним, президент Турции в ходе официального визита намерен принять участие в предстоящем Саммите ОИС по науке и технологиям.

Фото: пресс-служба Акорды.

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