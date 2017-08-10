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Цукерберг создал собственный YouTube

10 августа 2017, 16:16

Социальная сеть Facebook начала тестировать новый раздел Watch, который представляет из себя витрину видеороликов.

Об этом в четверг, 10 августа, сообщает The Guardian, передает Lenta.ru.

Издание отмечает, что видеоплатформа от Facebook напоминает одновременно и телевидение, и хостинг YouTube.

Пользователи смогут подписываться на видео брендов и блогеров, а также создавать собственные списки.

Соцсеть профинансировала создание нескольких оригинальных шоу, ориентированных на пользователей Facebook. Те блогеры, которые будут делать уникальный контент для платформы Watch, получат 55 процентов от рекламных доходов.

На данный момент в сервисе уже существует вкладка «Видео», но в ней нет функции сохранения роликов или их сортировки. Отмечается, что понравившиеся шоу юзеры смогут отложить в отдельный список.

Позднее планируется внедрить разделы с самыми обсуждаемыми и самыми смешными роликами.

В июле стало известно, что Facebook собирается заплатить интернет-знаменитостям 2,2 миллиона долларов за продвижение сервиса прямых трансляций Live. Большая часть планировалось направить популярным личностям и медиакомпаниям.

Скриншот: Facebook

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