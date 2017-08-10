Назарбаев подписал изменения в Указ о структуре Нацбанка РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал изменения в Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
10 августа 2017, 16:13
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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