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Назарбаев подписал изменения в Указ о структуре Нацбанка РК

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал изменения в Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

10 августа 2017, 16:13
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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