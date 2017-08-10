Пилот, погибший при крушении самолета под Алматы, был гражданином Украины

40-летний Сергей Курченко, погибший 10 августа при крушении самолета под Алматы, был гражданином Украины.

Пилот-инструктор Сергей Курченко, который 10 августа погиб в авиакатастрофе под Алматы, был гражданином Украины. Работать в Академию гражданской авиации он приехал из Киева.





2 июля пилот опубликовал фотографию, которая оказалась последней. На снимке изображны пейзаж Алматинской области и крыло разбившегося самолёта Tecnam P2002.