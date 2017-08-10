Пилот, погибший при крушении самолета под Алматы, был гражданином Украины
10 августа 2017, 16:25
2 июля пилот опубликовал фотографию, которая оказалась последней. На снимке изображны пейзаж Алматинской области и крыло разбившегося самолёта Tecnam P2002.
40-летний Сергей Курченко, погибший 10 августа при крушении самолета под Алматы, был гражданином Украины. Об этом сообщает портал fromua.
Пилот-инструктор Сергей Курченко, который 10 августа погиб в авиакатастрофе под Алматы, был гражданином Украины. Работать в Академию гражданской авиации он приехал из Киева.
2 июля пилот опубликовал фотографию, которая оказалась последней. На снимке изображны пейзаж Алматинской области и крыло разбившегося самолёта Tecnam P2002.
'Любуюсь с правой табуретки Заилийским Алатау. Работа она работа и есть', – написал пилот под снимком.
В посольстве Украины сообщили, что консульство в данный момент занимается этим вопросом.
Предварительной причиной авиакатастрофы под Алматы назвали сваливание воздушного судна при взлёте.
Учебный самолёт Академии гражданской авиации 'Технам 2002' разбился 10 августа в 9.53 в нескольких метрах от жилых домов в селе Шалкар. Погибли пилот-инструктор и курсант.
Местные жители пожаловались, что самолёты летают над ними каждый день. Они хотят, чтобы аэродром был расположен подальше от домов.
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