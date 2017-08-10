Классная мебель, сделанная из деталей самолетов
10 августа 2017, 16:28
Если вы не представляете свою жизнь без полетов и считаете себя истинным поклонником авиации, то эта мебель наверняка придется вам по вкусу.
Несколько дизайн-студий создают потрясающую мебель из самолета, используя детали списанных пассажирских и военных самолетов. Вот некоторые из этих креативных работ.
Источник: fullpicture.ru
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