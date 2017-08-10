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В Шымкенте задержали квартирного вора, "заработавшего" около пяти миллионов тенге

10 августа 2017, 16:32

В качестве вещественных доказательств изъяты золотые изделия и другие ценные вещи.

В Шымкенте по "горячим следам" задержали 35-летнего мужчину, причастного к более 30 квартирным кражам, сообщает Zakon.kz.

В дежурную часть Абайского ОП УВД Шымкента с заявлением обратился 32-летний потерпевший о том, что в мае неизвестные лица путем взлома проникли в его жилище и похитили оттуда 200 тысяч тенге. С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились еще несколько жителей города, проинформировали в ДВД ЮКО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали мужчину, когда тот пытался совершить очередную кражу. В полицию поступило сообщение о том, что в дом в мкр. Ынтымак через окно проник неизвестный. По прибытию на место преступления полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель Туркестана, 1982 г.р., ранее неоднократно судимого, который признался в содеянном.

Следствием установлена причастность задержанного к 34 фактам краж чужого имущества на общую сумму около пяти миллионов тенге. В качестве вещественных доказательств изъяты золотые изделия и другие ценные вещи.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Фото: ДВД ЮКО.

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