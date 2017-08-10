Новая Toyota Supra «показала» светодиодные фары

Фотографы-шпионы в очередной раз сумели «отловить» в объективы своих мощных фотокамер тестовый прототип нового спортивного купе Toyota Supra.

Как отмечают наши иностранные коллеги, перед нами практически серийное купе Toyota Supra нового поколения. Справедливости ради стоит сказать, что светотехника – это единственное отличие «пойманного» автомобиля от того, что мы видели ранее.





Как неоднократно отмечалось ранее, новое серийное купе Toyota Supra будет построено по мотивам концепта Toyota FT-1 Concept. В основу автомобиля ляжет платформа, разработанная совместно с баварской маркой BMW, которая, в свою очередь, построит на этой «тележке» новый родстер BMW Z4/BMW Z5.









Сообщается, что серийное купе Toyota Supra нового поколения будет предлагаться исключительно с автоматической трансмиссией. Сейчас также известно, что в моторную гамму новой спортивной 2-дверной модели войдёт четырехцилиндровый двигатель мощностью 248 л.с. и шестицилиндровый двигатель мощностью 335 л.с. При этом, в некоторых странах мира новинку предложат с ещё одним 4-цилиндровым мотором.

Помимо этого, как сообщают японские СМИ, у нового купе Toyota Supra может быть «заряженная» версия, над созданием которой будут работать специалисты подразделения Toyota Gazoo Racing. Скорее всего, что мировая премьера долгожданной новинки состоится в октябре на Токийском автосалоне 2017 года.









Также известно, что серийное производство нового спортивного автомобиля Toyota Supra начнётся на австрийском заводе Magna Steyr в 2018 году. К слову, на этом же предприятии будет налажено производство баварского родстера BMW Z4/BMW Z5 (название официально не подтверждено).



