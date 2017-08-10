Для расследования крушения учебного самолета под Алматы создана специальная комиссия

В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов данное ЧП подлежит расследованию.

Для расследования причин крушения учебного самолета под Алматы создана специальная комиссия , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.





Напомним, сегодня в 09.53 при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 километра от контрольной точки аэродрома Азем произошло авиационное происшествие с воздушным судном Tecnam P-2002JF, регистрационный номер UP-LA321, эксплуатант ТОО «Training center Part-FCL».





"По информации Директора департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК Жанибека Тайжанова, после выполнения взлета с конвейера произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено", - сказано в сообщении.





В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов данное ЧП подлежит расследованию. В связи с чем для расследования обстоятельств создана комиссия Министерства.



