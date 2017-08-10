Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Для расследования крушения учебного самолета под Алматы создана специальная комиссия

10 августа 2017, 16:35

В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов данное ЧП подлежит расследованию.

Для расследования причин крушения учебного самолета под Алматы создана специальная комиссия, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Напомним, сегодня в 09.53 при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 километра от контрольной точки аэродрома Азем произошло авиационное происшествие с воздушным судном Tecnam P-2002JF, регистрационный номер UP-LA321, эксплуатант ТОО «Training center Part-FCL».

"По информации Директора департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК Жанибека Тайжанова, после выполнения взлета с конвейера произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено", - сказано в сообщении.

В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов данное ЧП подлежит расследованию. В связи с чем для расследования обстоятельств создана комиссия Министерства.

Все новости по теме читайте здесь.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...