Доплясался. Имущество звезды Instagram Джанлуки Вакки арестовано за долги

Итальянский суд арестовал часть имущества прославившегося в "Инстаграме" как "танцующий миллионер" Джанлуки Вакки. Об этом сообщает газета Corriere della Sera,

В частности, под арестом оказались роскошные виллы, яхты и акции различных компаний, которые принадлежат "танцующему миллионеру".





Причиной этому стал кредит Вакки в размере 10,5 млн евро, который он по какой-то причине перестал выплачивать.





Многие поклонники миллионера расстроились и поддерживают своего кумира, но нашлись и те, кто злорадствует из-за проблем Вакки. В частности, ему уже начали предлагать низкооплачиваемую работу, чтобы он смог рассчитаться с долгами.





Джанлука Вакки стал звездой "Инстаграма" и прославился в Сети как "танцующий миллионер". Официально считается, что Вакки — бизнесмен, так как его семья владеет семейным бизнесом по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе, однако сам танцующий миллионер никаких реальных функций в компании не выполняет, а занимается лишь собственной раскруткой в социальных сетях и привлечением новых поклонников.