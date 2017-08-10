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Доплясался. Имущество звезды Instagram Джанлуки Вакки арестовано за долги

10 августа 2017, 16:36

Итальянец взял кредит в одном из банков на сумму 10,5 миллиона евро, однако выплачивать его не стал.

Итальянский суд арестовал часть имущества прославившегося в "Инстаграме" как "танцующий миллионер" Джанлуки Вакки. Об этом сообщает газета Corriere della Sera, передает Life.ru.

В частности, под арестом оказались роскошные виллы, яхты и акции различных компаний, которые принадлежат "танцующему миллионеру".

Причиной этому стал кредит Вакки в размере 10,5 млн евро, который он по какой-то причине перестал выплачивать.

Многие поклонники миллионера расстроились и поддерживают своего кумира, но нашлись и те, кто злорадствует из-за проблем Вакки. В частности, ему уже начали предлагать низкооплачиваемую работу, чтобы он смог рассчитаться с долгами.

Джанлука Вакки стал звездой "Инстаграма" и прославился в Сети как "танцующий миллионер". Официально считается, что Вакки — бизнесмен, так как его семья владеет семейным бизнесом по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе, однако сам танцующий миллионер никаких реальных функций в компании не выполняет, а занимается лишь собственной раскруткой в социальных сетях и привлечением новых поклонников.


Saturday afternoon fever???? @jogiorgiajo @ricky_martin #gvlifestyle #mordidita #rickymartin

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Июл 23 2016 в 7:04 PDT


Фото instagram
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