В Алматы продолжается работа по строительству новых арычных сетей

В Алматы в текущем году ведется строительство 14,7 км и реконструкция 42,2 км арычных сетей на 57 улицах. В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проверил ход работ по строительству и реконструкции городской арычной сети, а также проинспектировал ход проводимых работ по укреплению неустойчивых участков склонов, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





Аким Алматы проинспектировал ход работ по строительству арычной сети и дренажной системы в микрорайоне «Алгабас» по улицам Теипова, Момышулы, Сокпакбаева, Калдаякова, Лермонтова, Сатпаева, Маметова, Бажанова, Абая, Байтурсынова и Рыскулова Алатауского района. В микрорайоне ведутся подготовительные работы по укладке арычных лотков протяженностью порядка 7 километров, ведутся работы по устройству траншей под дренажные трубы глубиной до 2 метров протяженностью 2 километра на отдельных участках. Проводятся работы по очистке, ремонту и восстановлению отдельных участков русла реки Каргалы, проходящего вдоль территории дачных массивов «Теплоэнергетик» и «Энергостроитель».





В ходе объезда Бауыржан Байбек проверил ход работ по строительству арычных сетей в Наурызбайском районе вдоль улиц Надырова, Тажиева, Кулыбекова, Сланова протяженностью более 4 км. По словам акима района Сайрана Сайфеденова, на этих улицах арычная сеть отсутствовала, и на сегодня проложили уже 1,3 км новых арычных сетей и ливневой канализации. Завершить строительные работы планируют к октябрю текущего года.





Стоит отметить, что помимо строительства 14,7 км и реконструкции 42,2 км арычных сетей на 57 улицах, с восьми районных акиматов были получены заявки на разработку ПСД на строительство новых арычных сетей и ливневых канализаций по 488 улицам, протяженностью почти 500 км.





В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек также проинспектировал ход строительных работ по усилению склонов по ул.Волочаевская вдоль реки «Малая Алматинка» Жетысуского района, по ул.Таирова Медеуского района и мкр.«Баганашыл» Бостандыкского района. На указанных участках проводятся земляные работы по установке подпорно-защитной стены из габионовых конструкций и подпорной стены.





По Жетысускому району протяженность склона составляет 345 м., высота доходит до 7 метров. В настоящее время закончены работы по корчевке и вырезке пней, обрезка склона с разработкой и вывозом грунта закончена уже на 90%. Обеспечены технологические проезды путем демонтажа и переноса участкового газопровода среднего давления, произведен демонтаж и монтаж на временное место водопровода высокого давления, частично перенесены опоры электрических линий и др. Работы на данном участке планируется завершить до 1 октября текущего года.





В Медеуском районе протяженность участка склона составляет 470 метров. В настоящее время на участке протяженностью более 410 метров проведены работы по демонтажу металлических ограждений, бетонных блоков, деревянных хозяйственных построек, вывезено более 1600 м3 мусора. Работы планируется завершить уже в октябре этого года.





В мкр. «Баганашыл» Бостандыкского района проводятся работы по бурению скважин и определению почвы грунта на участке. Проектировщиками разработан тип подпорной стены с учетом сейсмики и свойства грунта. В настоящее время подрядной организацией проведена работа по срезу склона и вывозу грунта. Работы будут завершены в конце октября текущего года.





В мкр. «Актобе» Бостандыкского района завершена реконструкция моста, соединяющего три частных жилых дома и 12 земельных участков. Проведены работы по демонтажу существующих подпорных железобетонных стенок, устройству из монолитного железобетона (окрылков), укладке плит на фундаменты под звенья прямоугольных железобетонных труб, устройству бетонного основания дна реки и асфальтирования поверхности моста с установкой металлических ограждений с поручнями.





В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек также проинспектировал ход строительства административного центра и социальных объектов Наурызбайского района, а также благоустройства вдоль реки Каргалы.







