Почти в два раза вырос пассажиропоток на вокзалах и в аэропорту Астаны - ДВД на транспорте

В целом, оперативная обстановка на этих объектах стабильная.

Как отмечают в пресс-службе ДВД на транспорте, в период проведения «ЕХРО-2017» на авиа и ж/д объектах Астаны оперативная обстановка оставалась стабильной , передает , передает Zakon.kz





С первых дней проведения Международной специализированной выставки «ЕХРО-2017» сотрудниками ДВД на транспорте на железнодорожных вокзалах Астана-1 и Астана «Нұрлы жол», также в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» принимается ряд комплексных мер по обеспечению безопасности пассажиров и зарубежных гостей. В целом, оперативная обстановка остается стабильной.





За отчетный при встречах и проводах гостей, иностранных делегаций, чрезвычайных происшествий не допущено.





«С начала текущего года на объектах авиа и железно дорожного транспорта республики выявлено и привлечено к административной ответственности 33518 правонарушителей, в частности, за мелкое хулиганство - 921, из них за загрязнение мест общего пользования - 521. Также привлечены к адмответственности за распитие алкогольных напитков - 3862, за нарушение запрета курения в неустановленных местах - 2493, за торговлю в неустановленных местах - 2406, за приставание в общественных местах - 371, из них таксистов - 161 и др.», - отметил начальник Управления административной полиции Департамента полковник полиции Марат Алькенов.





По словам Алькенова, в период проведения «ЕХРО-2017» для обеспечения охраны общественного порядка и профилактики преступлений и правонарушений, особое внимание обращено на "ворота" столицы - аэропорт и железнодорожный вокзал. Созданы специальные следственно-оперативные группы для оперативного выезда на места происшествий и обеспечения раскрытия преступлений по «горячим следам». Кроме того, на всех аэропортах и железнодорожных вокзалах страны задействованы сотрудники кинологического центра со служебно-розыскными собаками для патрулирования.





«Туристический сезон в самом разгаре. Если пассажиропоток на железнодорожном вокзале Астаны до начала «ЕХРО-2017» в сутки составлял 12 тысяч человек, то сегодня только в новом железно-дорожном вокзале «Нұрлы жол» он составляет 17 тысяч человек. В международном аэропорту Астаны до начала выставки - составлял 9 тысяч человек, а сегодня составляет 16-17 тысяч человек», - резюмировал полковник полиции.





В ходе проведения «ЕХРО-2017» от прибывших иностранцев поступило всего 197 обращений по разъяснению норм миграционного законодательства Республики Казахстан. В основном вопросы касались «временной регистрации».





Напомним, что транспортными полицейскими осуществляется охрана общественного порядка на 13 приграничных станциях, в оперативное обслуживание входит 301 железнодорожный вокзал и 18 аэропортов.



