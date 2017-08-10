Для расследования крушения учебного самолета под Алматы создана специальная комиссия

Для расследования причин крушения учебного самолета под Алматы создана специальная комиссия, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

Напомним, сегодня в 09.53 при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 километра от контрольной точки аэродрома Азем произошло авиационное происшествие с воздушным судном Tecnam P-2002JF, регистрационный номер UP-LA321, эксплуатант ТОО «Training center Part-FCL».

«По информации Директора департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства по инвестициям и развитию РК Жанибека Тайжанова, после выполнения взлета с конвейера произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено», - сказано в сообщении.

В соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов данное ЧП подлежит расследованию. В связи с чем для расследования обстоятельств создана комиссия Министерства.