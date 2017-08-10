В Литве пресекли попытку продать украинцев в рабство в Великобританию

По данным ведомства, в понедельник литовские правоохранители задержали в Шяуляйском и Мажейкском районах трех граждан Литвы и одного гражданина Украины. "Украинец, по последним данным, является главным организатором схемы нелегального вывоза людей в Великобританию, литовцы содействовали вывозу украинцев за границу", — сообщили в пресс-службе.

Инспекторы провели обыск в помещениях, принадлежащих задержанным. В ходе него обнаружены девять граждан Украины, которых "намеревались отправить в Англию для принудительного физического труда в рабских условиях".





Согласно данным украинских правоохранительных органов, при обыске на Украине было обнаружено нелегальное оружие и поддельные документы, которые использовались для вывоза людей за рубеж.





"В среду участковый вильнюсский суд позволил задержать гражданина Украины на три месяца. Литовцы задержаны на срок от 10 дней до одного месяца", — добавили в Погранслужбе.





Ведется досудебное расследование. Задержанным грозит от четырех до 12 лет лишения свободы.



