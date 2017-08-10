Сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан
10 августа 2017, 17:02
Ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог.
24 июля из Будапешт в Казахстан добровольно прибыл Кадесов Ержан - один из подозреваемых по уголовному делу о хищениях денежных средств АО «БТА Банк», совершенных преступным сообществом под руководством бывшего Председателя Совета директоров Банка Мухтара Аблязова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального бюро по противодействию коррупции.
В бытность Аблязова он занимал должность заместителя начальника Управления по проблемным кредитам.
Сообщается, что в 2009 году Кадесову было предъявлено заочное обвинение и в последующем он был объявлен в международный розыск. В феврале 2016 года Кадесов установлен в Будапеште, где в отношении него венгерскими правоохранительными органами применен экстрадиционный арест.В июле перед судебными органами Венгрии Кадесов заявил о добровольном возвращении в Казахстан.
"В настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия. Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА, так и организации вывоза из Казахстана сотрудников Банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него. Кроме того, в период нахождения в Венгрии Аблязов и его сообщники путем запугивания несправедливым судом и предвзятым отношением органа следствия препятствовали Кадесову возвратиться на Родину", - говорится в сообщении нацбюро.
"Полученные от Кадесова показания не просто подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова, но и дополняют их деталями незаконного вывоза всего топ-менеджмента Банка из Казахстана через г.Бишкек в Россию, Украину и другие страны. Все они по указанию Аблязовы умышленно введены в заблуждение о применении в отношении них пыток и других незаконных методов", - добавили в ведомстве.
9 августа с учетом активного сотрудничества с органом следствием и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств, по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог.
Досудебное расследование в отношении него продолжается.
Фото: vesti.ru.
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