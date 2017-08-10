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СМИ рассказали о планах задержанного в Турции россиянина

10 августа 2017, 17:04

Тем временем российская дипмиссия выясняет обстоятельства его задержания.

Задержанный в Турции по подозрению в подготовке атаки на самолет ВВС США гражданин РФ Ренат Бакиев в случае провала этих планов намеревался устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры, сообщает в четверг телеканал Haberturk, передает РИА Новости.

Ранее в четверг турецкие СМИ сообщили о задержании предполагаемого боевика террористической группировки ИГ* Бакиева, который подозревается в подготовке атаки на военный самолет США с использованием беспилотника в районе авиабазы Инджирлик на юге Турции. Как заявила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова, российская дипмиссия выясняет обстоятельства его задержания.

По информации источников телеканала, Бакиев также готовил теракт в молельном доме алевитов.

Он хорошо владеет русским, английским, арабским и турецким языками. Во время пребывания в Сирии он пытался совершить теракты против американских военных, но это ему не удалось, после чего он решил перебраться в Турцию и попытаться сбить самолет ВВС США с помощью дрона.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

Фото © Sputnik / Sertac Kayar

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