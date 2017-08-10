"100 новых лиц Казахстана". История добрых игрушек Анары Лепесовой

Анара отмечает, что очень любит свою работу, ей нравится, когда люди уходят от нее довольные с игрушкой.

Уникальные казахстанцы, которые своим ежедневным трудом творят благие дела, должны стать очень хорошим примером и мотивацией для молодого поколения. Именно поэтому в Казахстане активно продолжается реализация проекта "100 новых лиц Казахстана".





Героями проекта станут люди, которые достигли успеха и смогут поделиться своей историей с соотечественниками.





Пока ведется сбор заявок на специальном сайте 100esim.el.kz . Каждый казахстанец может в режиме онлайн направить свою историю успеха. Выбирать из всей массы заявок 100 человек, достигших самого впечатляющего успеха в своей деятельности в период независимости республики, будет специальная рабочая группа.





Напомним, проект «100 новых лиц Казахстана» создан по предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Глава государства первым заговорил о необходимости обратить внимание общественности на историю современников и создать новую мультимедийную площадку, где каждый сможет ознакомиться с ними.





Сегодня мы хотим познакомить вас с уникальной мастерицей Анарой Лепесовой. Каждый день, превозмогая боль в суставах, она берёт в руки клубок пряжи, вязальный крючок и спицы.





У Анары системная склеродермия. Это заболевание соединительной ткани (ткань, которая составляет опорный каркас всех органов) с характерным поражением кожи, сосудов, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Данная патология относится к группе аутоиммунных заболеваний, которые характеризуются сбоем в системе иммунитета: по неизвестным причинам организм начинает воспринимать собственные клетки как чужеродные и вырабатывать к ним антитела.





Диагноз поставили, когда девочке было четыре года. С тех пор приходится каждые полгода проходить лечение в больнице и принимать недешевые лекарства. Несмотря на диагноз, Анара не опускает руки. Она вяжет яркие и добрые игрушки из пряжи.





О том, что она заявлена как кандидат в проект "100 новых лиц Казахстана" Анара узнала от корреспондента портала Zakon.kz.





"Я слышала о проекте, да. Но не знала, что я в нем кандидат", - призналась она.





- Анара, расскажите немного о себе.





- Я родилась в Алмате, училась в казахской школе до 9 класса. Потом поступила в колледж, хотела учиться на дизайнера. Но по состоянию здоровья, мне пришлось оставить учебу.





До того, как взять в руки крючок и клубок ниток Анара работала в типографии и расклеивала объявления. Но из-за проблем со здоровьем девушке пришлось уйти с работы и искать другой путь заработка.





"Вот уже пять лет я занимаюсь мягкими игрушками, у меня свое дело", - говорит Анара.





- Как вам пришла идея заняться вязанием?





- Рукоделием я занималась еще со школьных лет. Но именно вязанную игрушку я увидела в Интернете. Мне она так понравилась, что я стала пробовать, у меня начало получаться.









- Вас кто-то учил вязать или вы самоучка?





- Я сама научилась. Сейчас уже обучаю вязанию других. В мастерской провожу мастер-классы для детей и взрослых. Мне не жалко поделиться знаниями. Если я умею, пусть и другие научатся!





- Какая ваша самая любимая игрушка?





- Пожалуй, пчелка Майя. Некоторые говорят, я похожа на неё.





И действительно, пчелка Майя такая же яркая, веселая и добрая, как и Анара.









- Анара, о чем вы мечтаете?





- Открыть магазин игрушек в городе Алматы! Конечно, чтобы желание сбылось, нужно не только мечтать. Я пытаюсь воплотить эту мечту в реальность.





- Как справляетесь с болью в суставах? Ведь вязание - это постоянная работа руками.





- Вязание наоборот меня отвлекает от боли. Если я себя ничем не займу, не отвлеку или просто ничего не делаю, то суставы начинают болеть. Я даже могу слечь. А так, конечно, я не запускаю себя, вовремя ложусь в больницу, лечусь.









Анара отметила, что очень любит свою работу, ей нравится, когда люди уходят от нее довольные с игрушкой. Она постоянно участвует в выставках и ярмарках, которые проводятся в Алматы. Её игрушки даже побывали в Москве на международной выставке-ярмарке кукол, куда съехались рукодельницы разных стран.





Вязанные игрушки Анары покупают не только жители Казахстана. Некоторые творения мастерицы отправились радовать своих хозяев в Канаду, Германию и Россию.