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В Ассоциации вузов Казахстана назвали самые непопулярные профессии 2017 года

10 августа 2017, 17:28

Это геология и разведка месторождений полезных ископаемых, горное дело, металлургия, машиностроение, приборостроение, технология деревообработки.

В Ассоциации вузов Казахстана озвучили популярные и непопулярные специальности среди поступающих в высшие учебные заведения, сообщает МИА «Казинформ».

«Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов нынешнего года являлись: международные отношения, юриспруденция, таможенное дело, журналистика, дизайн, финансы, учёт и аудит, менеджмент, государственное и местное управление», - сообщила представитель Ассоциации Гульжамал Жапарова в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, посвящённой итогам республиканского конкурса по присуждению образовательных грантов.

По её словам, среди технических специальностей большинство абитуриентов выбирали геодезию и картографию, стандартизацию и сертификацию, электроэнергетику, информационные системы, биотехнологию и технологию фармацевтического производства, автоматизацию и управление, вычислительную технику и программное обеспечение, радиотехнику, электронику и телекоммуникации, строительство.

Наименьший конкурс был среди таких специальностей, как геология и разведка месторождений полезных ископаемых, горное дело, металлургия, машиностроение, приборостроение, технология деревообработки.

«Традиционно сохранился конкурс по медицинским специальностям: стоматология, общая медицина и фармация. Невысоким остался конкурс на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности: агрономия, водные ресурсы и водопользование, плодоовощеводство, мелиорация, рекультивация и охрана земель, защита и карантин растений», - добавил Жапарова.

Фото: соцсети

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