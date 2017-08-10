Опубликовано видео пролёта российского самолёта над Белым домом
10 августа 2017, 17:29
Произошедшее вызвало бурную реакцию у американских пользователей соцсетей.
Как сообщили американские СМИ, российский военный самолёт Ту-154 пролетел над Капитолием, Пентагоном, Белым домом, а также над правительственным бункером, расположенным под Вашингтоном, передает RT.
Произошедшее вызвало бурную реакцию у американских пользователей соцсетей.
В Пентагоне же отметили, что манёвр состоялся в ходе согласованного с США полёта в рамках Договора по открытому небу.
Видео: RT / YouTube
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