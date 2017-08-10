Материальная ответственность работника за причинение ущерба работодателю

Трудовые споры о материальной ответственности работника за причинение ущерба работодателю в Республике Казахстан регулируются следующими нормативно-правовыми актами: Конституцией Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан.

Среднее количество дел, рассматриваемых судами, составляют дела по трудовым спорам в частности о взыскании суммы ущерба причиненного работником работодателю.

Материальная ответственность сторон трудового договора регламентирована главой 10 Трудового Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года.

Для правильного рассмотрения спора важно не только правильно установить фактические обстоятельства дела и подлежащие применению нормы права, но и при необходимости правильно истолковать применяемые нормы права.

При рассмотрении указанных трудовых споров необходимость в толковании норм права возникает достаточно часто, так как многие понятия трудового законодательства не содержат четкого определения, не регулируются подзаконными нормативными правовыми актами.

Во-первых, по данной категории трудовых споров необходимо выяснять определенный круг обстоятельств, на которые стороны могут и не указывать в исковых требованиях и не прилагать документы, подтверждающие материальную ответственность работника (договор о материальной ответственности и др.).

К примеру, если работодатель обратился в суд с исковыми требованиями о взыскании с работника суммы ущерба, причиненного работником в результате недостачи, одним из доказательств недостачи в указанном требовании в частности является договор о полной материальной ответственности, документы подтверждающие получение работником товара, результаты проведенной инвентаризации, акты приема-передачи и бухгалтерские данные по остатку.

По указанным исковым требованиям, независимо от спорности или бесспорности обстоятельств, суду должны предоставляться документы подтверждающие недостачу работника, которые являются основанием заявленных требований.

Именно, основываясь на документах подтверждающих ущерб, суд может проверить действительность причиненного прямого ущерба и учитывая обстоятельства дела, доказательства предоставленные сторонами, доводы сторон, вынести решения о взыскании суммы ущерба в пользу работодателя.

Такая судебная практика представляется оправданной, поскольку в случае несогласия с выводами суда первой инстанции вышестоящие судебные инстанции вправе вынести новое решение, основываясь на имеющихся в деле доказательствах, на которых суд первой инстанции не основал свое решение, неправильно применив нормы права.

В силу требований п.1 ст. 123 Трудового Кодекса Республики Казахстан - материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, наступает в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и актами работодателя.

Таким образом, как выше указано при причинении работником ущерба, работодатель вправе обратиться в судебные органы за защитой своих нарушенных прав.

Запрещается какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, или установление прямых или косвенных преимуществ при рассмотрении данных споров.

Судья Бостандыкского районного

суда г.Алматы Капарова А.К.