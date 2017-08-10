АО «Национальная компания «КазМунайГаз» сообщило об изменении в составе Правления

По решению совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) на должность исполнительного вице-президента по добыче, разведке и нефтесервисам назначен Олег Карпушин. Об этом говорится на сайте KASE.

В состав правления компании в настоящее время входит председатель правления Сауат Мынбаев, исполнительный вице-президент по транспортировке и маркетингу газа Кайрат Шарипбаев, вице-президент по управлению человеческими ресурсами Серик Абденов, вице-президент по правовому обеспечению Ардак Мукушов, исполнительный вице-президент по транспортировке, переработке и маркетингу Данияр Берлибаев, исполнительный вице-президент, финансовый директор Даурен Карабаев, старший вице-президент по трансформации - Глеб Люксембург.