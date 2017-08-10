WikiLeaks опубликовал данные об инструменте ЦРУ по сбору видеопотоков

Портал WikiLeaks в четверг опубликовал очередную партию секретных документов ЦРУ, новый пакет описывает работу программы по сбору видеопотоков,

Инструмент называется Couch Potato (Лежебока). Он используется для перехвата видеопотоков стандарта сжатия H.264 протокола потоковой передачи в режиме реального времени (RTSP).





Как сообщается в релизе, программа позволяет собирать видеопотоки в формате видеофайлов AVI или фотографий JPG отдельных кадров потока.





WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).



