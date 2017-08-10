Адвокат: Украина незаконно объявила Януковича в розыск
10 августа 2017, 17:35
Государственный защитник отметил, что украинская сторона не использовала предусмотренную законом систему международной-правовой помощи и не обратилась с официальным ходатайством к РФ.
Экс-президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в госизмене, объявлен в розыск незаконно. Об этом заявил в четверг его адвокат Виталий Мешечек, выступая на заседании по делу в Оболонском районном суде Киева, передает ТАСС.
"Была нарушена процедура вручения обвинения экс-президенту, не было его надлежащего вызова в суд, поэтому в розыске, объявленном Украиной, Янукович находится незаконно", - сказал защитник.
Мешечек при этом напомнил, что украинская сторона не использовала предусмотренную законодательством систему международной-правовой помощи и в этой связи не обратилась с официальным ходатайством к России.
Государственный адвокат Виталий Мешечек впервые представил интересы Януковича в суде 12 июля. Он был назначен защитником в связи с выходом экс-президента из судебного процесса.
Янукович 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".
Фото с сайта s1.hvylya.net
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