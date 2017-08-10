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В США в школьном отделе магазина продавали настоящее оружие

10 августа 2017, 17:44

В Сети разгорелся скандал после того, как фотография с ружьями, стоящими в детском отделе, была опубликована в "Твиттере".

Представители одного из гипермаркетов американской сети Wallmart решились на более чем смелый рекламный ход. Они поставили стенд с настоящими ружьями в раздел школьных товаров, повесив сверху вывеску: "Проведи этот учебный год, как герой". Представители сети пришли в шок от такого маркетинга, сообщает CNN, передает Вести.ru.

В Сети разгорелся скандал после того, как фотография с ружьями, стоящими в детском отделе, была опубликована в "Твиттере".

Учитывая, что в США нередки перестрелки в школах, такая реклама была воспринята как крайне неуместная. "Это просто ужас", — прокомментировали снимок представители Wallmart.

В настоящий момент руководство сети выясняет, в каком именно магазине был установлен такой стенд.

Это не первый случай провокационной рекламы от Wallmart. В сентябре 2016 года они соорудили две башни из банок Coca-Cola, напоминавшие рухнувшие здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

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