Видео спасения ребенка в Астане опубликовали в Сети

Пользователи Сети одобрили поступок троих парней, которые сняли с карниза третьего этажа маленького ребенка,





Видеозапись была опубликована на странице " budnikz " в Instagram.





На кадрах запечатлено, как трое парней залезли на припаркованную ГАЗель. Взобравшись друг на друга, они сняли девочку, предотвратив возможное падение. В описании к видео говорится, что в тот момент родителей девочки не было дома.







