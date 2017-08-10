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Видео спасения ребенка в Астане опубликовали в Сети

10 августа 2017, 17:53

Родители девочки отсутствовали.

Пользователи Сети одобрили поступок троих парней, которые сняли с карниза третьего этажа маленького ребенка, передает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована на странице "budnikz" в Instagram.

На кадрах запечатлено, как трое парней залезли на припаркованную ГАЗель. Взобравшись друг на друга, они сняли девочку, предотвратив возможное падение. В описании к видео говорится, что в тот момент родителей девочки не было дома.


Фото: кадр из видео.

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