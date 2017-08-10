Наибольшее количество ЧС с гибелью людей на воде зарегистрировано в Алматинской области

По состоянию на 9 августа 2017 года на Капшагайском водохранилище утонуло 17 человек.

В Алматинской области было проведено выездное оперативное совещание на тему: «Организация безопасного отдыха на воде» , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.





На оперативном совещании приcутствовали заместитель акимf Капшагая Сугуров И.С., заместитель начальника ДЧС Алматинской области полковник Тураров С.Ж; руководитель ОСО Чарапиев С.Т., начальник МПС Капчагайского ГОВД подполковник полиции Нургалиев С.К., главный инспектор по вопросам военно-мобилизационной работы, региональной защиты и по защите государственных секретов акимата Капшагая Майсабеков Д.С., актив города Капчагай, владельцы частных зон отдыха, находящихся на побережье Капчагайского водохранилища.





По данной теме первым выступил заместитель начальника ДЧС Алматинской области полковник Тураров С.Ж:





"По оперативным данным на территории Алматинской области на 9 августа 2017 года на водоемах области зарегистрировано 125 чрезвычайных ситуаций на воде, при этом терпело бедствие 194 человека, из них 41 ребенок, при этом утонуло 54 человека, в том числе 16 детей, спасено личным составом Оперативно-спасательного отряда 140 человек, в том числе 24 ребенка".





Следует отметить, что по республике наибольшее количество чрезвычайных ситуации с гибелью людей на воде зарегистрировано в Алматинской области, а по области - на Капшагайском водохранилище. По состоянию на 9 августа 2017 года на Капшагайском водохранилище утонуло 17 человек, из них 2 детей (на аналогичный период 2016 года – 3 человека, из них 1 ребенок)». С. Тураров отметил, что основными причинами гибели являются: оставление детей без присмотра (15%); купание в запрещенных местах (65 %), иные причины (5%).





Заместитель начальника ДЧС Алматинской области отметил, что все имеющиеся частные базы отдыха береговой линии Капшагайского водохранилища на сегодняшний день не включены в постановление Акимата области, как места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях (для купания). Таким образом, возникает вопрос целевого назначения выделенных земельных участков частным базам отдыха. Департаментом по чрезвычайным ситуациям области инициирована работа по включению в выше названное постановление частных баз отдыха береговой лини Капшагайского водохранилища, эксплуатирующих в своей деятельности пляжи и прилегающую акваторию, согласно земельным актам. В связи со сложившейся обстановкой на Капшагайском водохранилище и решения указанных проблемных вопросов и было принято решение провести выездное совещание, с участием заинтересованных служб, с приглашением руководителей частных баз отдыха для обсуждения вопросов: какие меры необходимо принять по снижению несчастных случаев на воде среди отдыхающих.





О проводимой работе по профилактике гибели людей за купальный сезон 2017 года на Капшагайском водохранилище рассказал руководитель ОСО ДЧС Алматинской области С.Чарапиев.





Статистика текущего купального сезона показывает, что на частных зонах отдыха утонули 4 человека, на неохраняемых спасателями участках акваторий утонули 9 человек, из них 1 ребенок.





На Капшагайском водохранилище в купальный сезон 2017 года работают 76 частных зон отдых, из которых 58 частных зон отдыха расположены вдоль Капшагайского водохранилища, на которых только в 38-ми зонах отдыха имеются спасательные посты с наблюдательными вышками со спасателями, которые соответствуют требованиям правил безопасности на воде, в остальных не организованы ведомственные спасательные посты со спасателями и наблюдательными вышками, что зачастую затрудняют своевременно оказать помощь терпящим бедствие на воде. Вследствие чего в некоторых зонах отдыха произошли несчастные случаи с гибелью людей на воде.





В целях недопущения несчастных случаев и гибели людей на воде всем владельцам были выданы рекомендательные письма о необходимости открытия ведомственных спасательных постов с оснащенной спасательной техникой, плавательными средствами, обученными спасателями, также сотрудниками оперативно-спасательного отряда в общественных местах проводятся разъяснительные работы о правилах поведения на воде, в ходе которых обращают внимание на увеличение гибели детей на воде по недосмотру родителей, ведется активная профилактическая работа по профилактике предупреждения чрезвычайных ситуаций на воде через средства массовой информации по соблюдению основных правил безопасности на воде.





Начальник МПС г. Капчагайского ГОВД подполковник полиции Нургалиев С.К в своем выступлении рассказал, какие меры административного воздействия принимаются к нарушителям по обеспечению общественной безопасности в период купального сезона.





О принимаемых мерах по организации обеспечения безопасности граждан на Капшагайском водохранилище в своем докладе рассказал главный инспектор по вопросам военно-мобилизационной работы, региональной защиты и по защите государственных секретов акимата города Капшагай Майсабеков Д.





Итоги оперативного совещания подвел заместитель акима г. Капшагай Сугуров И.С. Он подчеркнул, что имеющиеся частные базы отдыха береговой линии Капшагайского водохранилища на сегодняшний день не включенные в постановление Акимата области, как места массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях (для купания) должны быть включены в дальнейшем в это постановление и все владельцы частных зон отдыха должны обеспечить безопасный отдых граждан на территории своих зон, оборудовав их спасательными постами, оснащенными необходимым спасательным оборудованием и спасателями. Всем заинтересованным службам были поставлены конкретные задачи.



