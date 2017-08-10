Сколько астанинских первоклашек пойдут в школу в этом году

В новом учебном году ожидается прибытие 23 тысяч школьников. Среди них почти 17 тысяч первоклассников. Школьная программа для первоклассников проходит по внедренному в прошлом году обновленному содержанию обучения, сообщает сообщает сайт столицы.





Принять первоклассников готовы 95 общеобразовательных школ. По данным Управления образования города Астаны, в столице ожидается дефицит ученических мест.





– В связи с этим сейчас заканчивается строительство пяти пристроек к школам, которые планируется сдать к началу 2017/18 учебного года. В настоящее время начато строительство шести школ, до конца года начнется строительство еще четырех, – рассказал и. о. руководителя Управления образования города Астаны Ануар Жангозин.





В прошлом учебном году все первые классы общеобразовательных школ перешли на обновленное содержание образования.





– Переход был непростым в первую очередь для учителей. Обновленное содержание во многом требовало изменения подходов преподавания. На каждом уроке учителя должны применять такие технологии, которые нацелены на развитие критического и аналитического мышления. Очень важным компонентом является критериальная система оценивания, которая способствует прозрачности организаций образования. Для успешной реализации обновленного содержания обучения был создан городской совет учителей, – отметил Ануар Жангозин.





В 2017/18 учебном году по обновленной программе в 1, 2, 5, 7 классах будут работать 4149 учителей. 75% педагогов уже прошли специальные курсы. Еще 156 учителей начальных классов и 787 учителей-предметников пройдут курсы до декабря 2017 года. Введено полиязычное обучение в 25 школах с преподаванием предметов на казахском, русском и английском языках. 99 учителей успешно внедряют преподавание предметов естественно-математического цикла на английском языке, в 19 школах города введено преподавание двух иностранных языков.





Все школы охвачены 100% доступом к интернету. Будет открыто 46 кабинетов робототехники.





Фото: Алау-ТВ



