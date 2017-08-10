EXPO 2017: анонс мероприятий на 11 августа

Что посмотреть на международной выставке в пятницу.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена масштабная программа.





Так, в 11:00 час. состоится церемония празднования Национального дня Швейцарской Конфедерации. В официальной части мероприятия примет участие президент Швейцарии, глава делегации Дорис Лойтхард. Казахстанскую сторону будут представлять министр финансов РК Бахыт Султанов, министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев и другие официальные лица.





В 12:30 час. в Национальном павильоне Швейцарии пройдет панельная сессия на тему «Будущее энергетических инноваций Швейцарии». С докладом выступит глава инновационной лаборатории павильона Филипп Росль.





В 14:55 час. состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Кантоном Тичино и Алматинской областью, где примет участие аким Алматинской области Амандык Баталов.





Швейцарский павильон на «ЭКСПО-2017» приглашает посетителей открыть для себя знаменитые швейцарские пейзажи. Особенность экспозиций заключается в том, что посетители должны активно участвовать в работе выставки, чтобы познать или сохранить эту естественную красоту. Национальный павильон отражает то, какие реальные усилия общества в целом должны быть предприняты в направлении обеспечения энергоэффективности, управления ресурсами и трансграничного сотрудничества.





В 12:00 на 1 этаже ТРЦ «Mega Silk Way» в 12:00 час. состоится пресс-конференция с участием музыкантов группы A’Studio, где журналистам будет представлена возможность получить ответы на все интересующие вопросы .

После пресс-конференции состоится автограф сессия для журналистов и зрителей.





Легендарная группа A’Studio специально для ЭКСПО-2017 подготовила грандиозное музыкальное шоу «Сила Музыки». Шоу пройдет с 15 по 20 августа в Конгресс центре ЭКСПО-2017 в рамках празднования 30-летия создания группы.

Шоу раскроет тему выставки «Энергия будущего», отразит богатую культуру Казахстана и продемонстрирует разнообразную артистическую палитру.

Уникальный проект легендарной группы A’Studio включает в себя интерактивное шоу новых технологий, впервые используемых в таком грандиозном масштабе. Зрители станут непосредственными участниками потрясающего проекта.

Шоу будет проходить в 18:00 и в 21:00 часов.





С 15:00-19:00 состоится дегустация рома, национальных блюд, а также фотосессия в национальных костюмах внутри Павильона Карибского Сообщества.



Помимо этого, гостей мероприятия ждет яркое выступление групп из Тринидад и Табаго “Caribbean Steel Pan Connextion”, а также группы из Барбадоса с зажигательными танцами, традиционными песнями и шоу с акробатом на ходулях.

Плаза Карибского Сообщества представляет 12 независимых государств-членов КАРИКОМ в совместном павильоне. В русле темы Выставки «Энергия будущего» эти государства-члены, выступая с единой позиции, представляют посетителям характеристики природной среды Карибского бассейна и то, как регион видит свое энергетическое будущее.

Также в 15:00 на сцене Национального дня состоится концерт, организованный государством Барбадос. В ходе мероприятия гостям будут представлены танцевальные и музыкальные номера.

Выступление начнут барабанщики из Тук Банда, играющие национальную ударную музыку. Джамал Годдард, эквилибрист на ходулях, будет выступать вместе с танцовщицей Софией Ли, а также представит собственное выступление. Персонаж Mother Sally Богиня изобилия и олицетворение жизни будет танцевать с музыкантами.

В 20:00 в Холле Энергии состоится выступление казахстанских и американских современных танцевальных трупп «Island Moving Company» и «Samruk Dance». Труппы продолжат свое международное сотрудничество в совместной программе “The Human Energy Connection” (Сила Энергии Людей). Танцевальные коллективы исполнят танцы из своих репертуаров и представят совместную работу “Energia Continua”.