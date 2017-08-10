Большинство террористов-смертников "Боко Харам" являются женщинами и детьми

Большинство террористов-смертников радикальной группировки "Боко Харам" являются женщинами или детьми, свидетельствуют результаты исследования Центра по борьбе с терроризмом при Военной академии США (Вест-Пойнт),

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.





"Наш ряд данных свидетельствует, что с 11 апреля 2011 года по 30 июня 2017 года "Боко Харам" направила 434 смертников на 247 разных целей во время 238 атак террористов-смертников. По меньшей мере 56% их этих смертников были женщинами и не менее 81 смертника были конкретно определены как дети или подростки", — говорится в исследовании.





Как отмечает телеканал CNN, рост числа женщин в рядах смертников начался после похищения 276 нигерийских школьниц в Чибоке. "Практически сразу после похищений в Чибоке… использование "Боко Харам" женщин-смертниц резко возросло", — приводит телеканал слова доцента центра Джейсона Уорнера.



