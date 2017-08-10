180 мигрантов выбросили в открытое море у берегов Йемена
10 августа 2017, 19:02
Погибли 5 человек, местонахождение еще 50 неизвестно.
Контрабандисты-перевозчики выбросили в открытое море у берегов Йемена 180 мигрантов, передает РИА Новости со ссылкой на данный Международной организации по миграции. Погибли 5 человек, местонахождение еще 50 неизвестно.
Инцидент произошел спустя сутки после аналогичного случая – контрабандист заставил выпрыгнуть из лодки 120 мигрантов из Сомали и Эфиопии, когда ему показалось, что у берегов Йемена дежурят полицейские.
В этот раз контрабандист вытолкнул мигрантов из лодки, когда заметил каких-то "важных типов" у берега, рассказали выжившие. При этом контрабандист уже вернулся в Сомали, чтобы продолжить свой бизнес и везти в Йемен новых мигрантов по тому же маршруту.
Фото: tkqazeta
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