В горах Алматы селеопасно - ДЧС
10 августа 2017, 19:20
Предупреждение объявлено на ближайшие двое суток.
ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупреждает о селеопасности, передает Zakon.kz
"В ближайшие двое суток 11-12 августа в связи с повышенным температурным фоном и прогнозом дождей в горах Алматы селеопасно", - говорится в предупреждении ДЧС.
Фото: mygorod.kz
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