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В горах Алматы селеопасно - ДЧС

10 августа 2017, 19:20

Предупреждение объявлено на ближайшие двое суток.

ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупреждает о селеопасности, передает Zakon.kz

"В ближайшие двое суток 11-12 августа в связи с повышенным температурным фоном и прогнозом дождей в горах Алматы селеопасно", - говорится в предупреждении ДЧС.

Фото: mygorod.kz

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