Нефть дорожает после публикации доклада ОПЕК

Пересмотр показателя за 2017 год связан с более высокими, чем ожидалось ранее, данными за второй квартал по странам ОЭСР.

Мировые цены на нефть в четверг днем растут после выхода доклада ОПЕК за август, согласно которому организация увеличила прогноз по мировому спросу на нефть, свидетельствуют данные торгов , передает , передает РИА Новости





Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,95% — до 53,20 доллара за баррель, впервые с 25 мая преодолев отметку в 53 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,65%, до 49,88 доллара за баррель.





Согласно данным доклада, ОПЕК повысила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году на 0,11 миллиона баррелей в день по сравнению с июльской оценкой, до 96,49 миллиона баррелей в день. Прогноз по спросу на нефть в 2018 году также улучшен — на 0,12 миллиона баррелей в день, до 97,77 миллиона баррелей в день, что станет новым рекордом для данного показателя.





Как отмечает ОПЕК, пересмотр показателя за 2017 год связан с более высокими, чем ожидалось ранее, данными за второй квартал по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).





Вместе с этим организация отмечает, что в июле нарастила добычу нефти на 172,6 тысячи баррелей в день по сравнению с июнем — до 32,869 миллиона баррелей в день, за счет роста производства в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии. Снижение объемов добычи отмечено в Ираке, Анголе и Венесуэле.





ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.



